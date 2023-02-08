Псковские школьники передали сладости и письма бойцам в зону спецоперации

Шоколадки с мотивирующими словами для бойцов спецоперации

Школьники Пскова передали на фронт письма с теплыми пожеланиями и сладкие подарки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает Доброволец Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Письма с теплыми пожеланиями передали воеенослужащим ребята из псковских школ

Посылки из псковских школ доставили в штаб «Мывместе». Ребята написали трогательные письма на фронт и упаковали шоколадки в яркие обертки, на которых написали тёплые мотивирующие слова.

Напомним, в Псковской области стартовала акция «Нашим героям 23 февраля с Любовью», в которой может принять участие каждый желающий. Можно принести сладости, теплые вещи и письма для участников спецоперации.