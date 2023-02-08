В проекте «Цифровой ликбез» приняли участие псковские школьники

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Накануне, 7 февраля, в Центре цифрового образования «IT-куб» в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» состоялось занятие по цифровой грамотности и кибербезопасности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по образованию.

Проект «Цифровой ликбез» состоит из образовательных роликов, в которых школьников учат, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте проекта ребята могут познакомиться с новыми героями: жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска. Вместе со школьниками учатся рыбка-блогер Антон Корюшкин, нерпа Женя, краб Кира и другие морские жители.

«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей. "Цифровой ликбез", запущенный в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", — хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших граждан», — поделилась директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.