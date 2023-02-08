Псковская библиотека «Радуга» получила книги в формате 4D

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В книжный фонд модельной детской экологической библиотеки «Радуга» доставили ещё 65 новых изданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Книги – это приз за победу библиотеки во Всероссийском конкурсе "Золотая полка". В 2022 году в номинации "Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки" учреждение заняло второе место среди городских библиотек», - пояснили в пресс-службе.

Коллекцию книг передали в библиотеку от партнеров конкурса. Это не только издание для школьной программы, но и научно-познавательная литература, мастрид для подростков, книги-победители и номинанты литературных премий и даже книги 3D и 4D-форматов. В администрации подчеркнули, что уже совсем скоро они займут свои места на полках библиотеки.

Напомним, что в 2021 году детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов, дом 11 была модернизирована по национальному проекту «Культура». Это вторая модельная библиотека, которая создана в Пскове благодаря победе в федеральном проекте «Культурная среда».