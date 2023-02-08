В Пушкиногорском музее-заповеднике пройдут памятные мероприятия в день памяти поэта

.

10 февраля в день памяти А. С. Пушкина в Пушкиногорском музее-заповеднике пройдут памятные мероприятия. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В Святогорском монастыре состоится лития и церемония возложения цветов к могиле известного поэта. Кроме того, по традиции здесь прозвучат стихи А.С.Пушкина. Также будет открыта выставка «Усадебные мотивы», собранная из фондов музея-заповедника «Хмелита». В числе прочих мероприятий, в день памяти состоятся два камерных концерта в Научно-культурном центре:

—Литературно-музыкальный спектакль «Метель» в исполнении Анны Яковлевой, мастера художественного слова, актрисы «Петербург-концерта», и Константина Шаханова (аккомпанемент на гуслях, окарине и флейте);

— Моноспектакль «Странник» Михаила Драгунова, созданный по произведениям А. С. Пушкина, а также по воспоминаниям современников о последних днях жизни поэта.

Для более юных посетителей в музей-заповеднике пройдёт показ анимационного сериала «Пушкин и …» режиссера Игоря Гаврюшкина. В его основе лежит несколько сюжетов:«Пушкин и Русалка», «Пушкин и Чижик» и прочее.

Отмечается, что 10 февраля вход на все мероприятия и в музеи Пушкинского Заповедника для индивидуальных посетителей свободный.