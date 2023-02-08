В Псковской области за сутки зафиксировали 25 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 7 февраля, коронавирус в Псковской области обнаружили у еще 25 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 41 489) ещё 15 человек заразились вирусом. Ещё три человека заболели в Великих Луках (всего 18 304). Также по два случая зафиксировали в Струго-Красненском (всего 2 135) и Плюсском (всего 1 996) районах. По одному случаю заражения COVID-19 обнаружено в Островском (всего 6106), Невельском (всего 5685) и Локнянском (всего 1229) районах.

Напомним, коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 126 349 человек, выздоровели 124 127. В частности 30 человек выписалось за прошедший день. Умерли 1 963 жителя Псковской области.

Помимо коронавируса в регионе господствует грипп и ОРВИ. В псковских школах 28 классов уже ушли на карантин.