С Днём российской науки псковичей поздравил глава города

Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Глава города Борис Елкин поздравил всех, кто занимается наукой, с профессиональным праздником – Днем российской науки! Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что наука во все времена была движущей силой прогресса, успешного развития страны и важной составляющей процветания государства. «Особые слова благодарности хочется выразить тем, кто посвятил себя научной работе, кто обогащает себя и людей вокруг новыми знаниями, передает их молодым поколениям в стенах главного вуза нашего региона – Псковском государственном университете», — подчеркнул Борис Елкин.

Он напомнил, что в псковском вузе трудятся более 340 научно-педагогических работников, которые ведут исследования по 30 научным направлениям. В число приоритетных направлений входят экология, история, филология, медицина, математика, информационные технологии, физика, география, педагогика и экономика.

«Желаю всем не останавливаться на достигнутом, покорять новые научные высоты. Крепкого здоровья, жизненной энергии, вдохновения и профессиональных побед на благо Пскова, Псковской области и нашей великой страны», — подытожил глава города.