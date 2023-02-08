Инвестсоглашение заключили о строительстве апарт-отеля в Печорах

Фото: группа Фонда инвестиционного развития Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Инвестиционное соглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах заключило правительство Псковской области с инициатором проекта ООО «Профит». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Фонде инвестиционного развития региона.

В рамках строительства планируется создание собственной многофункциональной инфраструктуры (кафе, мини-торговый центр (с химчисткой), автомойка самообслуживания, площадка для отдыха детей и взрослых). Инвестплощадка находится в Печорах, на территории площадью 6222 квадратных метров, прилегает к автомобильной дороге, которая ведет к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.

Объем планируемых инвестиций в проект составляет 180 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что благодаря отелю появится 18 новых рабочих мест. А данный проект планируется закончить к 2025 года. На данный момент уже ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка к строительству объектов капитального строительства.

Напомним, инвестпроект сопровождается Фондом инвестиционного развития Псковской области до момента его полной реализации.