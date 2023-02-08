Рекультивацию псковской свалки завершат в 2023 году

.

Рекультивация городской свалки на данный момент проводится в Пскове. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов сообщил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

Спикер отметил, что проект уже разработан и прошел необходимую экспертизу. Он также напомнил, что после сотрудничества с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в прошлом году Псковской области выделили 350 миллионов рублей для проведения рекультивации.

«В прошлом году конкурс состоялся. Подрядчик сейчас уже приступил к работе по рекультивации. В этом году работа должна быть завершена», — обнадежил псковичей председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.