«Пушкинская гостиная» состоялась в доме Беклешова в Пскове

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В доме вчера, 8 февраля, в преддверии Дня памяти Пушкина, в областном центре в усадьбе Беклешова на улице Георгиевской, дом 4 прошла «Пушкинская гостиная». Об этом сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

«Пушкинская гостиная» — первая из одноимённого проекта, который реализуют Государственный музей-заповедник «Михайловское» и комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.

На мероприятии собрались горожане — ценители творчества Пушкина. В частности, это филологи, не только студенты, но и профессора Псковского государственного университета, преподаватели различных учебных заведений, экскурсоводы и другие специалисты туристической отрасли.

Гостей поприветствовали председатель комитета Кристина Кобызь и директор «Михайловского» Георгий Василевич. В «гостиной» звучали стихи Пушкина, песни, посвящённые поэту, размышления о роли Пскова и Михайловского в судьбе А. С. Пушкина.

Участники мероприятия освоили настольную игру «Играем с Пушкиным», которую разработали специалисты «Чудского проекта», по оценкам присутствующих она оказалась сложной и серьёзной.