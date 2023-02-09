В Псковской области начнется оттепель

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Метеоцентр «Фобос» прогнозирует появление в Псковской области теплого североатлантического циклона. По данным специалистов, он принесет в регион оттепель.

Несмотря на то, что в южную Россию приходят морозный антициклон с аномальными холодами, на северо-запад сдаидвинется североатлантический циклон.

«В такой ситуации на севере нашей страны сегодня будет даже теплее, чем на юге. Оттепели пробьются на Кольский полуостров, в Карелию, Ленинградскую и Псковскую области», - сообщают синоптики.

Ранее специалисты регионального Гидрометцентра опровергли «Комсомольской правде в Пскове» возможность прибытия сильных морозов в Псковскую область вплоть до 15 февраля.