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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:43

Съёмочная группа телеканала Russia Today приехала в Псково-Печерский монастырь

Источник:kp.ru

Съемочная группа телеканала Russia Today приехала в Псковскую область. Несколько дней съемки travel-программы «Одноэтажная Россия» проходили в музее-заповеднике «Изборск» и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Теперь команда снимает на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в обители.

Телеканал Russia Today часто приезжает для съёмок в Псковскую область. В этот раз съемки ведутся для новой передачи о Псковской губернии. Ими занимается команда проекта «Одноэтажная Россия».

В социальных сетях появились кадры с ведущим программы Петром Посмаковым у входа в мужской монастырь. Готовая программа появится уже в середине марта.

«Одноэтажная Россия» – это travel-программы автора популярного блога «Nowandthenrussia», историка Петра Посмакова. Они рассказывают о малых городах России.