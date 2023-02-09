Капремонт 9 мостов в Псковской области планируют закончить в рамках нацпроекта

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Более 400 погонных метров мостов планируют отремонтировать в Псковской области в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В 2023 году в Псковской области в рамках нацпроекта планируется завершение работ по капремонту девяти мостов общей протяженностью 442,48 погонного метра на дорогах регионального и местного значения.

В частности, капитальный ремонт моста через реку Великую на автомобильной дороге Пушкинские Горы - Рождество - Велье в Пушкиногорском районе, капремонт моста через реку Идрянку в Себежском районе, капремонт моста через реку Лочкино в Псковском районе, капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе, кроме того, реконструкция Троицкого моста через реку Пскову на улице Леона Поземского в Пскове.

Также, планируется приступить к капремонту мостов через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе, через реку Меленку на дороге Марьино - Заполье - Рошелево в Струго-Красненском районе, через реку Чернею на дороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе и других мостовых сооружений.

Напомним, что за прошлый год в Псковской области удалось отремонтировать 292,75 погонного метра мостовых сооружений.