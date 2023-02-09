Глава Островского района вручил участнику спецоперации медаль «За отвагу»

Фото: администрация г. Острова

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль «За отвагу» жителю деревни Кахново, участнику спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В торжественной церемонии также участвовал военком Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко. «Поддержать бойца в эту торжественную минуту собрались его близкие. Евгением гордится его семья, друзья, боевые товарищи, весь наш район! От души поздравляем! Успешной службы, крепкого здоровья и большое спасибо за ратный труд и проявленную доблесть!» — подчеркнул Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что медаль «За отвагу» получил 19-летний житель Порховского района.