50 тонн гуманитарной помощи доставили в зону спецоперации

Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

50 тонн гуманитарной помощи с необходимыми вещами и продуктами привезли псковским военнослужащим в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Нашим военнослужащим в зону проведения СВО успешно доставили крупный груз с необходимыми вещами и продуктами – в общей сложности порядка 50 тонн. Это строительные и пиломатериалы, топливо, газовые баллоны с горелками, лампочки. Также привезли большое количество (две полных «газели») личных посылок от семей. Груз собирали всей Псковской областью», — написал губернатор.

В поездке поучаствовали корреспонденты «Первого Псковского». «Они поговорили с воинами о жизни и быте, передали приветы с родной земли и привезли ответные слова благодарности всем, кто участвовал в сборе помощи», — отметил Михаил Ведерников.