На капремонт Детской школы искусств в Печорах выделили 58 млн рублей

Фото: пресс-служба комитета по культуре
На капитальный ремонт Детской школы искусств в Печорах в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выделили 58 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
«Наша задача – создать максимально комфортные условия для разностороннего развития творческого потенциала детей», — поделилась Ольга Тимофеева. По её словам, проект реализуют к концу 2024 года.
«Класс изобразительного искусства, актовый зал, класс хореографии и учебные кабинеты приобретут привлекательный эстетичный вид и будут радовать учеников», — подчеркнула председатель комитета.