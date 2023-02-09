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НовостиЗдоровье9 февраля 2023 11:30

Студенты ПсковГУ вошли в тройку лидеров всероссийского конкурса по фармакологии

Источник:kp.ru
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Студенты ПсковГУ приняли участие во всероссийском конкурсе «Клиническая фармакология как междисциплинарная дисциплина», заняв третье место. Об этом сообщает пресс-служба Псковского государственного университета.

Псковскую область на конкурсе представили студенты-старшекурсники медицинских и фармацевтических направлений. Конкурс прошел в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Псковичи достойно выдержали конкуренцию и показали глубокие знания, опередив студентов со всех медицинских вузов России и войдя в тройку лидеров.