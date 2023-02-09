Первый канал показал сюжет о старце Псково-Печерского монастыря

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Ко Дню памяти старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на Первом канале вышел сюжет, сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Съемочная группа телеканала приехала в Печоры и стала свидетелем праздничного богослужения в Михайловском соборе Псково-Печерской обители и заупокойной литии в Богом зданных пещерах.

«Побывала в келье старца, рассказала о том, каким был архимандрит Иоанн, взяв интервью у людей, которые лично знали его, и попыталась ответить на вопрос: почему же в этот день из года в год увеличивается число людей, молитвенно чтущих память отца Иоанна (Крестьянкина)», — сообщают в Псково-Печерскорской обители.

В этот день на территории Псково-Печерского монастыря находились тысячи поломников со всей земли. Они приехали почтить память отца Иоанна (Крестьянкина).

Отметим, что иеромонах Иоанн около сорока лет посвяти Печерской обители, однако его, «всероссийского старца» знали во многих странах. До последнего дня отец Иоанн получал письма с разных уголков мира. При этом, он сам отвечал на многие письма.