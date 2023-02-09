Туристов из более чем 13 регионов собирается принять Псковская область на февральских праздниках

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Туристов более чем из 13 регионов России ждут на февральских праздниках в Псковской области. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя Туристского информационного центра Псковской области Ларису Семашко.

По словам спикера, начиная с 23 февраля по «Серебряному маршруту» начнет курсировать туристический поезд «Москва – Великий Новгород – Псков – Москва». Лариса Семашко заявила, что благодаря плодотворному сотрудничеству Туристского информационного центра Псковской области и регионального комитета по туризму с ОАО «РЖД» в прошлом году, в 2023 году для туристического поезда «Серебряный маршрут» запустили четыре направления в Псковскую область.

В частности, два маршрута, которые будут курсировать все сезоны: «Пушкинские Горы» и «Изборск – Печоры», и два исключительно летних: «Тур на Талабские острова» и «Гастрономический тур». Последний представляет собой поездку по хуторам и фермам Печорского района.

«И именно 23 февраля 2023 года стартует туристический поезд по "Серебряному маршруту" "Москва – Великий Новгород – Псков – Москва", пассажиры которого посетят наш удивительный край как раз в февральские праздничные выходные», — подчеркнула руководитель Туристского информационного центра Псковской области.

Кроме того, Лариса Семешко отметила, что в конце февраля область планируют посетить гости из более чем 13 регионов России. По словам руководителя ТИЦ, на данный момент отмечается большой интерес среди туристов. Россияне звонят и пишут в центр, узнают об афишах и мероприятиях региона, а также записываются к туроператорам на экскурсии по Пскову. «Конечно, традиционно гости едут из наших столиц. Для них особенно приятно вырваться из большого города на три-четыре дня в такой красивый, чистый, интересный, древний регион, как Псковская область», – уточнила Лариса Семашко.

Отмечается, что регион на февральских праздниках планируют посетить жители Великого Новгорода, Воронежа, Выборга, Казани, Калининграда, Костромы, Московской области, Переславля-Залесского, Рязани, Севастополя, Смоленска и Тамбова.