40 миллионов рублей потратят на новую разметку на дорогах Пскова

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Новая дорожная разметка на проезжей части автомобильных дорог общего пользования появится в Пскове. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды», — говорится в приложенной документации.

Согласно контракту работы должны быть завершены до 30 сентября этого года. Заказчиком является управление городского хозяйства. Подрядчику, который осуществит работу, готовы заплатить 40 миллионов рублей.