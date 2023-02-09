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НовостиНедвижимость9 февраля 2023 14:22

40 миллионов рублей потратят на новую разметку на дорогах Пскова

Источник:kp.ru
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Новая дорожная разметка на проезжей части автомобильных дорог общего пользования появится в Пскове. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды», — говорится в приложенной документации.

Согласно контракту работы должны быть завершены до 30 сентября этого года. Заказчиком является управление городского хозяйства. Подрядчику, который осуществит работу, готовы заплатить 40 миллионов рублей.