Псковичей на Масленицу приглашает музей-усадьба Римского-Корсакова

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С 15 февраля музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше ждёт гостей на театрализованную интерактивную программу «Масленица в царстве царя Берендея» по опере «Снегурочка». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Посетители побывают в гостях у царя Берендея, вместе с Лелем, Снегурочкой и скоморохами встретят весну, с почетом проводят зиму, сожгут чучело Масленицы, в также примут участие в масленичных увеселениях: катании с горки на санках, на карусели, состязаниях в силе и ловкости. В завершении программы гостей ждет чаепитие с блинами и домашним вареньем. Также в программу включена экскурсия по усадьбе Вечаша.

Место проведения мероприятия: Плюсский район, п/о Которск, деревня Вечаша. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 81133 21 553, +7 81133 21 253 или в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».