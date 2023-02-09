Определен состав жюри псковской премии «Народное признание — 2022»

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Состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» определен. Работа по оцениванию номинантов будет проходить под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Отмечается, что среди членов экспертной комиссии будет шесть региональных экспертов и шесть федеральных. От Псковской области в состав жюри вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, глава Псковского района Наталья Фёдорова, директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Из федеральных экспертов в состав жюри вошли депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, член правления Гильдии продюсеров России, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов, гендиректор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный, а также заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Голос каждого эксперта может добавить номинанту 3% от общего числа голосов, заработанных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победители будут определятся путём сложения народных голосов и баллов жюри.

Имена победителей премии «Народного признания — 2022» огласят на церемонии награждения, которая пройдёт 16 февраля. Напомним, их будет 12, в номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». На данный момент продолжается голосование за финалистов на странице премии. Отдать свой голос за достойного участника можно до 12:00 15 февраля.

Отметим, что «Народное признание — 2022» стало рекордным по числу заявок: их в оргкомитет поступило более 200. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, прошли во второй тур. Премия «Народное признание» проходит в области уже в 13-й раз.