Псковская мастерица рассказала об образе современного иконописца

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Как выглядит современный иконописец и как его обычно представляют другие люди, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» иконописец Алла Павлусенко.

По словам специалиста, иконописец необязательно должен быть мужчина преклонного возраста с седой бородой и в рясе. «В современном мире иконописцем может быть и женщина. Помимо этого, необязательно носить рясу, то есть необязательно быть монахом или монахиней. Иконописцем может быть и светский человек», — уточнила Алла Павлусенко.

Гостья студии рассказала, что иконописцем сегодня можно стать и в 20 лет. Она также отметила, что среди её знакомых есть мастер, который в свои 22 года занимается написанием икон.