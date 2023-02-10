Более тонны минеральной воды отправили участникам спецоперации псковские профсоюзы

Фото: пресс-служба областного облсовпрофа

Более тонны минеральной воды передали псковским десантникам в зону спецоперации зампредседателя регионального профобъединения Андрей Стегний и руководитель областного профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного облсовпрофа.

«Минеральная вода, которую производят в профсоюзном санатории "Хилово", содержит в своём составе растворённые соли и полезные микроэлементы, что будет способствовать здоровью бойцов», — уточнил Андрей Стегний.

Псковские профсоюзы объединения продолжают оказывать посильную помощь военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцам было доставлено 50 тонн гуманитарной помощи от жителей Псковской области.