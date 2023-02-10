Усиление ветра ожидается в Псковской области 10 февраля

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Сегодня, 10 февраля, в Псковской области с 8 до 11 часов утра ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Порывы ветра могут достигнутт 15–18 метров в секунду. В ряде районов возможно нарушение электроснабжения.

Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии или повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

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