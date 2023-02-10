Глава Великих Лук сообщил о росте заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

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В Великих Луках значительно выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Об этом с своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России активизируется эпидемия коронавирусной инфекции, также выявлены и новые штаммы коронавируса. Что касается Великих Лук, то сейчас уровень заболеваемости растёт и в нашем городе. За последнюю неделю выявлено 11 случаев заражения COVID-19», — отметил Николай Козловский в сообщении. Он также отметил, что среди заболевших есть двое детей.

В Великих Луках также отмечается рост заболеваемости другими видами острых респираторных вирусных инфекций. Сейчас город находится на втором месте по этому показателю в Псковской области.

«Всё это означает одно: нужно усиливать профилактические мероприятия, строже соблюдать санитарные меры и подойди серьёзно к вопросу вакцинации от ковида и гриппа. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя!»—подытожил Николай Козловский.