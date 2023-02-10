Житель Новгорода принёс извинения псковскому инспектору ДПС за удар ногой по голове

.

Дедовичский районный суд признал жителя Новгородской области виновным в избиении сотрудника ДПС, находящегося при исполнении. Преступление случилось 10 ноября прошлого года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что инспектор дорожно-патрульной службы приехал по вызову местной жительницы в одну из деревень Дедовичского района для проверки. В общественном месте сотрудник ДПС обнаружил дебошира в состоянии алкогольного опьянения и предложил ему проехать в отдел полиции.

Во время поездки, находясь в служебном автомобиле, злоумышленник нанес инспектору ДПС удар ногой в голову. В результате сотрудник ведомства получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. После противоправных действий подсудимый выбежал из патрульной машины и попытался скрыться, однако был оперативно задержан. В ходе задержания к злоумышленнику применили специальные средства: наручники и слезоточивый газ.

В судебном заседании житель Новгорода полностью признал свою вину, и принёс извинения инспектору ДПС, а также написал письмо, в котором попросил прощения. Полицейский подтвердил получение извинений и не стал настаивать на назначении наказания, связанного с лишением свободы.

В конечном итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначил дебоширу наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.