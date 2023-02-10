Пушкиногорская больница закупит новый рентген по федеральной программе

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В этом году по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» для Пушкиногорской межрайонной больницы планируют закупить новый рентген на два рабочих места. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранению Псковской области.

«Новое оборудование будет цифровым и заменит старое, которое находится в нерабочем состоянии»,— подчеркнули в ведомстве.На данный момент в больнице делают все необходимые снимки на передвижном рентген-аппарате, который находится в кабинете экстренной службы. А также иногда пользуются цифровым флюорографом. Однако, временные неудобства, по словам медиков, не влияют на качество оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, в 2022 году по данной федеральной программе несколько больниц в регионе получили необходимое медицинское оборудование. В частности, это касалось, медучреждений в Пскове, Опочке, Острове и других городах.