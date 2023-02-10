В Псковской инфекционной больнице рассказали о круглосуточно работающей с пациентами спецслужбе

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Осенью 2021 года для оперативного решения проблем пациентов в стационаре Псковской инфекционной клинической больницы была создана специальная служба. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В спецслужбу входят три дежурных администратора. Отмечается, что за полтора года данное подразделение практически зарекомендовало себя с положительной стороны. «Сотрудники круглосуточно следят за работой стационара, в том числе контролируют деятельность медицинского персонала, постов и лабораторий учреждения. Они обходят палаты, проверяют выполнение назначений врача. Каждый администратор имеет среднее медицинское образование»,— подчеркнули в комитете.

Кроме того, дежурные администраторы занимаются обработкой поступающих от пациентов обращений и жалоб. Они помогут помочь вызывать специалиста для решения бытовых вопросов, в частности проблем с водоснабжением или электричеством, а также контролируют передачу посылок или участвуют в решении конфликтных ситуаций. Помимо этого.в обязанности дежурных администраторов входит контроль за соблюдением правил нахождения в стационаре и режима на внутренней территории. Дежурные выявляют угрозы различного характера и за периметром больницы. Специалисты не должны допускать фактов курения, использования электрокипятильников, электрогрелок и других приборов, применения обогревателей не по назначению, ведь это является залогом всеобщей безопасности.

«В условиях экстренных и чрезвычайных ситуаций, особенно в нерабочее время, на дежурных администраторов возложена роль организатора. До прибытия специализированных служб они руководят действиями персонала в целях спасения пациентов и имущества. Например, во время пожара организовывают безопасную эвакуацию из здания больницы. Нынешние сотрудники за плечами имеют службу в армии», — поделились в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты рады тому, что их просьбы выполняются без промедления, и чувствуют внимание и участие со стороны подготовленных сотрудников. А коллеги ценят дежурных за присущее чувство ответственности за всё происходящее. О своей работе дежурная служба регулярно отчитывается руководству учреждения.

Напомним, связаться с дежурным администратором можно по телефону: +7 (951) 759-46-11. Номер также размещен в каждой палате, а также в памятках пациента, выдаваемых в приемном отделении.