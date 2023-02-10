Почётный гражданин Великих Лук Валерий Степанов скончался

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Умер почетный гражданин Великих Лук, руководитель областного музея почтовой связи Валерий Степанов. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Валерию Стапанову было 73 года. Прощание с великолучанином и отпевание пройдут в Свято-Вознесенском соборе 12 февраля в 11:30.

Валерий Степанов родился и вырос в городе Великие Луки. В 33 он года пришёл работать в структуру Почты России. Именно по его инициативе был создан областной музей почтовой связи УФПС Псковской области (ФГУП «Почта России»), открытый 24 июня 1997 года в Великих Луках. Кроме того, он был инициатором создания единственной в России баллонной почты.