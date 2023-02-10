С 13 по 17 февраля будет ограничено движение на улице Леона Поземского в Пскове

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В Пскове в течение пяти дней будет ограничено движение по улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С 8:00 13 февраля до 18:00 17 февраля будет остановлено движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского. Движение будет закрыто в районе дома № 87 (при движении от улицы Ипподромной в сторону переулка Птичий).

Ограничения связаны с проведением работ по прокладке инженерных сетей газоснабжение. Администрация города при движении просит внимательно следите за требованиями установленных дорожных знаков и заблаговременно планировать свои поездки.