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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:42

В Дно мужчину госпитализировали в медучреждение после падения дорожного знака

Источник:kp.ru
Фото6 Telegram-канал «Псковская сводка»

Фото6 Telegram-канал «Псковская сводка»

Мужчина незамедлительно доставили в учреждение после падения на него дорожного знака. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

В Дно на пересечении улиц Коммунистическая и Ленина дорожный знак упал на мужчину. В результате пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. По словам очевидцев, дорожный знак оторвался от столба из-за ветра. «Был сильный порыв ветра, оторвался пешеходный знак и ударил мужчину в голову. Он упал на колени», — сообщили очевидцы. Проходящие мимо женщины, постарались помочь мужчине остановить кровь, ожидая приезд скорой помощи.

На данный момент на месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.