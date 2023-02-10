Восемь псковичей получают льготные медикаменты ежемесячно за более чем 1 миллион рублей

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Льготные препараты на сумму 1,2 миллиона рублей ежемесячно получают восемь пациентов из Псковской области. Один их них ежегодно обеспечивается лекарствами стоимостью 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Льготное лекарственное обеспечение находится на особом контроле Правительства Псковской области, и в прошлом году Комитетом по здравоохранению региона была проведена большая работа», — говорится в сообщении. По данным на 1 января 2023 года, количество отсроченных льготных рецептов составило 797, а в начале прошлого года – 1721. За год их число уменьшилось в 2,2 раза. По состоянию на 1 февраля, количество отсроченных рецептов составило 619. При этом 35% из них есть в наличии, однако за ними пока еще не пришли пациенты. Поступление ещё около 50% лекарственных средств ожидается в скором времени.

«Ассортимент лекарственных средств достаточен для полного удовлетворения потребностей людей, в то же время наблюдается отсутствие лекарств в аптеке по некоторым препаратам, в особенности зарубежных производителей», — подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. По её словам, в числе проблемных позиций есть некоторые препараты для лечения заболеваний нервной системы и антибиотики в детских лекарственных формах. Несмотря на это, все дефицитные препараты имеют аналог отечественного или доступного зарубежного производства.

Марина Гаращенко отметила, что если заменить препарат на отечественный аналог все же нельзя, например, в случае индивидуальной непереносимости, то существует другой путь решения проблемы. При отсутствии необходимого лекарства, по согласованию с лечащим врачом, будет подобрана терапевтическая замена из препаратов, которые действуют аналогичным образом. «При этом всего в регионе льготными лекарствами обеспечивается 60 тысяч человек, или каждый десятый житель региона. В день выписывается более 1,5 тысяч рецептов. В среднем на одного пациента в год выделяется 16–51 тысяч рублей на приобретение льготных лекарств», – подчеркнули в сообщении.

Каждый год региональное правительство увеличивает финансирование приобретения льготных лекарств. Замгубернатора Вера Емельянова уточнила, в 2023 году в областном бюджете на эти цели заложено 940 миллиона рублей, годом ранее – 925,7 миллионов рублей. «Сумма не окончательная, и при необходимости дополнительно финансирование будет изыскиваться из резервных источников бюджета области», – подчеркнула первый заместитель губернатора региона.

Эффективная работа подтверждается и снижением числа обращений граждан по вопросам льготного обеспечения. По словам вице-губернатора, если в январе 2022 года обратились 153 человека, то в этом году – 76. Отметим, что закупка необходимых препаратов ведется на год вперед с расчётом на всех нуждающихся пациентов.

«Обращения о недополучении лекарств, конечно, есть, но в основном это частные случаи, или же, если человек недавно попал в категорию льготников. В таком случае должно пройти некоторое время, чтобы его лекарства были закуплены, особенно если это зарубежные препараты», – уточнила первый вице-губернатор области.

Помимо этого, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что Псковская область вошла в топ-8 субъектов России, где на 3% увеличилось число льготников, отказавшихся от монетизации льгот в пользу получения лекарств на руки. Это показатель того, что лекарства пациенты получат вовремя и в срок. Обратиться с вопросами льготного обеспечения лекарств жители Псковской области могут по телефону: 8 (8112) 57-70-48.