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НовостиЗвезды10 февраля 2023 12:28

В Псково-Печерском монастыре проводят работы по усилению фундамента Башни Святых Ворот

Источник:kp.ru
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

В Псково-Печерском монастыре начались работы по усилению фундаментов Башни Святых Ворот. Об этом сообщил Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

На данный момент начался первый этап работ. Специалисты проводят бурение скважин для последующей инъекции фундамента микроцементом. Это необходимо для восстановление сплошности фундамента.

«Бурение происходит с применением коронок с алмазным напылением безударным методом. Это наиболее щадящий и современный метод при работе с древними памятниками во время реставрации», — подчеркнули в организации.