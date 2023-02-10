Псковская пиццерия показала, как будет выглядеть «Стекляшка» после открытия

Фото из группы «Додо пицца» в «ВКонтакте».

Известная не только в Пскове пиццерия «Додо пицца» решила расширить сеть и уже поделилась дизайном нового помещения. Об этом организация сообщила в своей группе «ВКонтакте».

«Вы первыми узнаете, как круто будет выглядеть пиццерия на улица Советская, дом 5», — написано в сообщении. Гостей ждет необычная велопарковка, яркие неоновые вывески и удобные столики у окна, с видом на центр города.

«Мы продумали всё для того, чтобы вам было уютно приходить к нам отдохнуть с друзьями, провести деловую встречу или пообедать с ребёнком», — отметили в заведении и сообщили, что через неделю посетители смогут увидеть, как будет выглядеть любимая пиццерия внутри.