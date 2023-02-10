В одной из великолукских школ проведут капремонт впервые за 100 лет

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Булынинскую школу в Великолукском районе впервые за сто лет ждёт капитальный ремонт. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Ремонт пройдёт в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». Работы будут масштабными, необходимо полностью обновить кровлю, инженерные системы, системы водоснабжения и водоотведения, кухню, классы, внутренние помещения.

Кроме того, будет обновлена школьная мебель, учебные материалы и техника. Стоимость работ составит свыше 27,6 миллионов рублей. Администрацией района на портале госзакупок уже размещён аукцион на определение подрядчика, который возьмётся за выполнение столь сложных работ.

После ремонта учебное заведение с вековой историей станет абсолютно современным образовательным учреждением и получит мощный толчок к развитию. Отметим, что именно в этом году Булынинская школа отмечает свой юбилей: 105 лет.

По словам главы Великолукского района Алексея Кузьмина, капремонты сельских школ с такой богатой историей являются возможным решением актуальной для региона проблемы нехватки молодых преподавателей.