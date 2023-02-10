Глава Пскова возложил цветы к памятнику Пушкина и няни в День памяти поэта

Фото:Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Ежегодно, 10 февраля, празднуется День памяти А. С. Пушкина. Памятные мероприятия прошли сегодня возле памятника поэту в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Напомним, что в этом году исполнилось 186 лет со дня гибели А. С. Пушкина. По традиции поэты прочли стихи о Пушкине, а школьники возложили к подножию монумента цветы. «История Пскова тесно связана с именем известного классика. Пушкин посещал город 17 раз. Здесь он навещал друзей и знакомых, отправлял почту, лечился, встречался с губернатором, которому был поручен надзор за Пушкиным во время его ссылки, собирал информацию для написания трагедии "Борис Годунов"», — написал глава Пскова в своём сообщении.

Среди мест, связанных непосредственно с поэтом, можно назвать архиерейский дом в Снетогорском женском монастыре, территорию Кремля, Троицкий собор, Дом предводителя дворянства на улице Советской, 52А, а также здание старой почты на улице Советской, дом 7. В последний раз, 15 февраля 1837 года, в древнем Пскове на несколько часов задержался траурный поезд, он вез гроб Пушкина в Святогорский монастырь.