Медаль Суворова вручили участнику спецоперации из Пыталовского района

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В Псковской области прошло награждение участника спецоперации на Украине из Пыталовского района. Об этом сообщает глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Указом президента РФ за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награждён наш земляк и рядовой запаса», – сообщает Вера Кондратьева.

Военнослужащему вручили медаль по поручению президента РФ в присутствии родственников, боевого товарища и главы сельского поселения.

«Этот скромный молодой человек — гордость мамы и бабушки, гордость нашего района! Спасибо за проявленные отвагу и мужество, маме и бабушке — за достойно воспитанного сына и внука!», – прокомментировала Вера Кондратьева.

Воин принимал участие в специальной военной операции с марта по июль 2022 года на территории Украины, ДНР и ЛНР.