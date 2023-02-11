В Пскове прошла встреча жен десантников

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В Пскове прошла встреча участников проекта «Жена героя». Об этом сообщает руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Комитет воинов совместно с женсоветом Псковской дивизии и «Командой 2018» встретились с псковскими семьями, родственники которых стали участниками спецоперации на Украине.

«Проект «Жена героя» заключается в том, чтобы дать жёнам, понять, что жизнь продолжается и что надо выпрямить плечи, гордо поднять голову и громко произносить имя своего мужа!» — сообщила Мария Филонова.

Руководитель регионального штаба семей воинов отметила, что во время встречи состоялась фотосессия жён военнослужащих в военной форме. Выставка фотографий пройдет в преддверии 23 февраля в Доме офицеров.