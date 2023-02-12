Более чем в два раза сократилась очередь за льготами лекарствами в псковских аптеках

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В Псковской области сократилась очередь за льготными лекартсвами. Число отсроченных рецептов за год уменьшилось в 2,2 раза, сообщает администрация города Пскова.

В регионе каждый десятый житель обеспечивается льготными лекарствами, всего 60 тысяч человек нуждается в них. При этом сообщается, что в 2022 году количество отсроченных рецептов по льготе составляло 1721 штуку, а в этом году уже 797.

«На 1 февраля количество отсроченных рецептов — 619. Из них в наличии, но пациенты ещё не пришли за ними, 35 %. Ожидается поставка примерно 50 % лекарств», — сообщает администрация.

Согласно данным, в день в Псковской области выписывается более полутора тысяч рецептов. На одного псковича выделяется от 16 до 51 тысячи рублей в год.

В регионе есть граждане, которые вынуждены получать препараты на 1,2 млн рублей в месяц, одному пациенту требуется 26 млн рублей в год.

Расходы на приобретение льготных лекарств ежегодно увеличивается. Бюджетом в 2023 году выделено на эти цели 940 млн рублей, в прошлом году эта сумма была на 20 млн меньше.

По вопросам льготного обеспечения лекарствами можно обратиться по телефону (8 8112) 57-70-48