Почти 30 новых заражений COVID-19 выявлено в Псковской области

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В Псковской области за сутки выявлено 29 заражений коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в Псковской области было зафиксировано 126 475 заражений новой коронавирусной инфекцией. За это время выздоровело 124 213 человек, а скончались 1963.
Статистика по районам:
Псков - 41582/13
Великие Луки - 18308/4
Бежаницкий район - 1628/0
Великолукский район - 2862/0
Гдовский район - 2261/0
Дедовичский район - 3112/0
Дновский район - 1026/0
Красногородский район - 1146/0
Куньинский район - 1074/0
Локнянский район - 1229/0
Невельский район - 5688/3
Новоржевский район - 1356/0
Новосокольнический район - 3321/1
Опочецкий район - 3856/1
Островский район - 6111/2
Палкинский район - 1284/1
Печорский район - 3002/0
Плюсский район - 1996/0
Порховский район - 4577/0
Псковский район - 9746/1
Пустошкинский район - 1606/1
Пушкиногорский район - 1822/0
Пыталовский район - 1928/1
Себежский район - 3022/0
Струго-Красненский район - 2137/1
Усвятский район - 749/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46