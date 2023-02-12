Почти 30 новых заражений COVID-19 выявлено в Псковской области

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В Псковской области за сутки выявлено 29 заражений коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в Псковской области было зафиксировано 126 475 заражений новой коронавирусной инфекцией. За это время выздоровело 124 213 человек, а скончались 1963.

Статистика по районам:

Псков - 41582/13

Великие Луки - 18308/4

Бежаницкий район - 1628/0

Великолукский район - 2862/0

Гдовский район - 2261/0

Дедовичский район - 3112/0

Дновский район - 1026/0

Красногородский район - 1146/0

Куньинский район - 1074/0

Локнянский район - 1229/0

Невельский район - 5688/3

Новоржевский район - 1356/0

Новосокольнический район - 3321/1

Опочецкий район - 3856/1

Островский район - 6111/2

Палкинский район - 1284/1

Печорский район - 3002/0

Плюсский район - 1996/0

Порховский район - 4577/0

Псковский район - 9746/1

Пустошкинский район - 1606/1

Пушкиногорский район - 1822/0

Пыталовский район - 1928/1

Себежский район - 3022/0

Струго-Красненский район - 2137/1

Усвятский район - 749/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46