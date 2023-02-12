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НовостиДом. Семья12 февраля 2023 20:15

Псковские лицеисты посетили мастер-классы в «Геоквантуме» и «Аэроквантуме»

Источник:kp.ru
Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Учащиеся псковского лицея №4 в рамках провориентационного проекта ProfSkills прошли мастер-классы в «Геоквантуме» и «Аэроквантуме». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На мастер-классе «Геоквантума» от школьники создавали фотограмметрию здания. Это выглядит как 3D-модель объекта, сделанная по фотографиям. На встрече в «Аэроквантуме» ребята попробовали себя в профессии «оператор БПЛА». Они управляли квадракоптерами с помощью FPV-шлемов.

Это не последние мастер-классы для учеников лицея. Они отправятся на занятия ещё в несколько квантумов, где познакомятся с другими современными направлениями.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленногом Фондом президентских грантов.