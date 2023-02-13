В Пскове подвели итоги детского художественного конкурса «Кладовая солнца»

Работа: Первушина Лукерья (13 лет), «Изобразительное искусство (10-13 лет)», МБУДО ДШИ п. Плюсса. «Лисичкин хлеб». Преподаватель — Насонова Галина Михайловна

Итоги областного конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений «Кладовая солнца» подведены в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном колледже искусств.

Отметим, что конкурс был приурочен к 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина. По решению членов жюри звание лауреата I степени в номинации «Изобразительное искусство» досталось Шульдеровой Елизавете (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Устинова О. В.), в номинации «Фотография» — Пятницыну Роману (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Зубовский И. В).

Профессиональное жюри выставило высокие оценки работам юных мастеров. Многие участники конкурса завоевали дипломы лауреатов II и III степеней. На основании решения жюри конкурса в скоро времени из числа работ лауреатов конкурса будут отобраны работы для экспозиции итоговой выставки, посвящённой 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина.