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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:11

До +5 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 13 февраля

Источник:kp.ru
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Сегодня, 13 февраля, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Местами ожидается выпадение осадков: днем мокрый снег, дождь, ночью также возможен мокрый снег. На дорогах местами может образоваться гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Температура днем: +1...+6 градусов, ночью от -2 до +1 градусов.

В Пскове в понедельник не ожидается существенных осадков. Температура днем будет колебаться от +3 до +5 градусов, ночью составит от -1 до +1 градусов. В Великих Луках ожидается выпадение осадков. Температура днем будет варьироваться от +3 до +5 градусов, ночью синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов.