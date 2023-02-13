Отключение электроэнергии в Великих Луках затронет шесть улиц

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В великих Луках планируется массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Великие Луки.

По данным Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (ПО ЮЭС г. Великие Луки) света не будет у потребителей на шести улицах.

Сообщается, что отключение будет связано с производством ремонтных работ на 13 и 14 февраля.

13 февраля (С 09.00 до 17.00)

ул. Чехова, д. 9-17;

ул. Новогаражная, д. 1-17;

ул. Колхозная, д. 35, 39, 43, 45, 46;

пер. Дежнёва, д. 1-19;

14 февраля (с 09.00 до 17.00)

ул. Молочная горка;

ул. Новосокольническая, д. 50-54.