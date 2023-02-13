Премьеру «Лягушки» по роману Мо Яня покажет Псковский драмтеатр

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Премьера спектакля «Лягушки» по роману Мо Яня состоится в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Актерский состав приступил к репетициям под руководством режиссера Никиты Кобелева. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

Псковский театр драмы первый и единственный в России в XXI веке обращается к современной литературе Китая. Роман лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня «Лягушки» в 2011 году был удостоен наиболее престижной китайской литературной награды – премии Мао Дуня.

«Обращение к роману Мо Яня «Лягушки» – это достаточно закономерное в развитии нашего театра явление. Собственно, когда я начинал тут работать шесть лет назад, была идея спектакля по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Мы с худруком Дмитрием Месхиевым встречались с Водолазкиным, обсуждали, но режиссер, приглашенный на постановку, материал не одолел. А мечта о спектакле на основе современного романа не умерла. Ну и, разумеется, тут мы должны были адресоваться к лучшим образцам современной литературы», – прокомментировал арт-директор театра, автор инсценировки романа Андрей Пронин.

История, которую предстоит узнать псковичам, разворачивается во второй половине ХХ века. Благодаря главной героине Вань Синь на свет появились тысячи младенцев. Ведь она является одной из первых профессиональных акушерок в Китае. Но на пороге новая политика от государства: «одна семья – один ребенок».

«Роман острый, проблемный, многоуровневый, наполненный культурными реминисценциями, в том числе и вполне европейскими, надеюсь, наш спектакль сможет передать проблематику и поэтику романа Мо Яня… И это будет еще один шаг к созданию в нашем театре многообразного и особенного, не похожего на других, репертуара», - объясняет выбор постановки Андрей Пронин.

Кроме профессионального состава команды, работающей над данной постановкой, театр консультируется с научными деятелями: заместитель декана восточного факультета СПбГУ, кандидат филологических наук Алексей Родионов (Санкт-Петербург) и доцент факультета театроведения РАТИ-ГИТИСа, кандидат искусствоведения Екатерина Морозова (Москва).

Репетиции в театре уже начались, поэтому премьера запланирована на 19 и 20 апреля. Билеты уже можно приобрести в кассе.