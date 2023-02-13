9 псковских оздоровительных лагерей для детей опубликовали предварительное расписание смен

.

Девять псковских оздоровительных лагерей для детей опубликовали предварительные сроки работы слетних смен. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделе реализации путевок Центра детского отдыха.

Известно, что всего три лагеря будут работать в четыре смены: «Алые паруса», «Звездный» и «Стремительный». Только две смены отработают лагеря «Комсмос» и «Ленок». В среднем смена в лагере Псковской области будет длиться 20 дней.

Спортивные смены по спискам пойдут в двух лагерях. Во вторую смену юных спортсменов соберут в лагере «Алые паруса» Островского района, в во вторую и третью – в «Зеркальном» Гдовского района.

Также запланированы областные смены для воспитанников детских домов, школ-интернатов и социально-реабилитационных центров. Их проведут два лагеря в Великолукском районе. В лагере «Чайка» в первую смену, а в «Космос» – во вторую.

Смена по спискам от комиссии по делам несовершеннолетних пройдет в первую смену лагеря «Космос».

Продажа путёвок в детские лагеря начнется с 1 марта.