Лазаревский храм в Псково-Печерском монастыре привлёк внимание реставраторов

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Характер бутовой кладки подклетов Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре открыл реставратарам новую информацию о храме. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Специалисты проводили работы на глубине 7 метров от дневной поверхности. На этой глубине есть древние подклеты, на которых устроен храм.Во время работ по усилению фундаментов также проводилось бурение скважин. Тогда же специалисты извлекли образцы породы — керны, по которым определялась геологическая структура пласта.

Керны фундаментов Лазаревской церкви позволяют утверждать, что каменная кладка выполнена на глиняном растворе. Такие работы производилось во времена, когда ещё не использовались ни известковые, ни тем более цементные растворы. А камень укладывался на камень с использованием глины.