В Псковской картинной галереи впервые выставили эскиз Куинджи

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Впервые в картинной галереи Пскова на неделю выставили эскиз Куинджи. Об этом сообщил Псковской музей-заповедник в своем Telegram-канале.

Художественная работа будет выставляться всего неделю. В музее отметили, что эскиз великого Архипа Ивановича Куинджи «Лунная ночь» ранее никогда не экспонировался.

Первый показ полотна состоялся в рамках авторской экскурсии акции «Влюбленные в искусство». По многочисленным просьбам посетителей галереи сотрудники музея решили продлить показ эскиза еще на несколько дней: до 17 февраля.