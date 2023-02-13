Псковская область попала в пятёрку регионов СЗФО по доступности отдыха в межсезонье

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Портал бронирования Санатории - России.рф представил рейтинг регионов, в которых отдых в период туристического межсезонья наиболее доступный. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в аналитическом агентстве «ТурСтат».

В основе рейтинга лежит анализ цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель текущего года. По данным портала Санатории - России.рф, наиболее доступным в Северо-Западном федеральном округе отдых в начале весны будет в Республике Коми (6590 рублей), Ненецком автономном округе (6630 рублей), в Мурманской области (6970 рублей), в Архангельской области (7310 рублей) и в Псковской области (7360 рублей).

Дороже всего для туристов на Северо-Западе РФ окажется отдых в Карелии (9470 рублей) и Ленинградской области (9330 рублей). Отметим, в стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки. Для сравнения, дороже всего в России отдохнуть в межсезонье в санаториях Краснодарского края (9790 рублей), Ставрополья (9860 рублей) и Москвы (10520 рублей).