Псковский губернатор утвердил состав оргкомитета кубка ВС РФ по парашютному спорту

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В Псковской области пройдёт Кубок ВС РФ по парашютному спорту, посвященный Герою Советского Союза, бывшему командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил оргкомитет мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится с 20 по 30 мая в рамках празднования 100-летия Центрального спортивного клуба Армии. Юбилейная дата будет отмечаться по Указу Президента России Владимира Путина. В состав оргкомитета по организации кубка вошли представители Аппарата Правительства Псковской области, председатели региональных Комитетов, начальство Управления Министерства внутренних дел РФ по Псковской области и руководство города Пскова. Председателем оргкомитета назначен замгубернатора Александр Серавин.

Отметим, что Василий Маргелов являлся командующим Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. С апреля 1948 года по апрель 1950 года Василий командовал 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизией в Пскове. Он реализовал на практике концепцию применения современных ВДВ.

Напомним также, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия была сформирована в 1939 году. Это старейшее из существующих объединений ВДВ России. С именем дивизии связан подвиг солдат 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков.